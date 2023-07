Lorsch: Verkehrsunfall unter Alkohol

Teilen

Am Donnerstagabend (06.07.23) kam es in der Nibelungenstraße in Lorsch gegen 23:45 Uhr zu einem Unfall, nachdem ein 24-jähriger Autofahrer aus Lorsch, wohl unter dem Einfluss von Alkohol, von der Fahrbahn abkam und dort mit zwei Pkw und einer Hauswand kollidierte. An den Fahrzeugen und der Hauswand entstand erheblicher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Der Unfallverursacher wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Straße war durch den Einsatz der Polizei und der Feuerwehr für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen