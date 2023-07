Gernsheim: Wilma feiert Spatenstich für die Schöffergärten – 15 Reihenhäuser werden in der ersten Phase realisiert

Teilen

Auf einem 17.730 m² großen Areal am Ortsrand von Gernsheim baut der regional verankerte Bauträger und Projektentwickler WILMA in 4 Bauabschnitten Einfamilienhäuser in verschiedenen Haustypen sowie Eigentumswohnungen. Am Donnerstag wurde im Beisein von Peter Burger, Bürgermeister von Gernsheim, und Peter Wittel, Geschäftsführer der Wilma Niederlassung Rhein-Main der symbolische Spatenstich für das Projekt begangen. 15 Reihenhäuser werden in diesem Abschnitt realisiert. Gut ein Drittel der Reihenhäuser sind bereits verkauft und werden bis März 2024 fertiggestellt. Die Planungen für die Eigentumswohnungen haben begonnen.

„Auch in Gernsheim wird Wohnraum dringend benötigt. Wir freuen uns, dass wir mit WILMA einen zuverlässigen Partner gefunden haben, der uns auch in schwierigen Zeiten zielstrebig und lösungsorientiert dabei unterstützt, mehr Wohnraum zu realisieren“, sagt Peter Burger, Bürgermeister der Stadt Gernsheim.

„Wir sind stolz darauf, mit dem Bau der Schöffergärten zu starten. Die Marktlage hat es uns nicht leicht gemacht, tatsächlich in die Umsetzung zu kommen, aber wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit unserem zeitgemäßen Energie- und Mobilitätskonzept sowie mit einer effizienten Raumplanung ein Produkt geschaffen haben, das der Markt braucht“, sagt Peter Wittel, Geschäftsführer der WILMA Niederlassung Rhein-Main.

Die Einfamilienhäuser in unterschiedlichen Haustypen mit Wohnflächen zwischen 93 m² und 138 m², mit und ohne Keller, eignen sich ideal für Familien mit Kindern aber auch für Paare. Alle Reihenhäuser verfügen über attraktive Gärten und Terrassen. Für eine entspannte Parksituation sorgen jeweils 2 eigene Parkplätze direkt an den Einfamilienhäusern. Verkaufspreise starten bei 460.000 € inklusive Stellplatz.

Das Energiekonzept wurde der aktuellen Marktlage angepasst und neu konzipiert. Dabei ist zentraler Bestandteil die Verwendung von Luft-Wasser-Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaik. Durch diese Technologie wird die Wärmeenergie aus der Umgebungsluft gewonnen und zur Beheizung der Gebäude genutzt. Gleichzeitig erzeugen die Photovoltaikanlagen saubere und erneuerbare Energie, um den Strombedarf der Bewohner zu decken. Dieses nachhaltige Energiesystem ermöglicht eine Reduzierung der CO2-Emissionen und fördert den Einsatz erneuerbarer Energien.

Ein weiterer ökologischer Aspekt des Projekts „Schöffergärten“ ist die attraktive Fassadenbegrünung bei allen Häusern. Die Begrünung dient nicht nur der Verschönerung des Wohnquartiers, sondern bietet auch ökologische Vorteile wie die Verbesserung des Mikroklimas und die Unterstützung der Artenvielfalt.

Um die Mobilität der Bewohner nachhaltig zu gestalten, werden alle Stellplätze für Elektroladestationen vorbereitet. Damit wird eine Infrastruktur geschaffen, die den zukünftigen Bedarf an Elektromobilität abdeckt und den Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge erleichtert.

Das Wohnprojekt zeichnet sich durch seine Massivbauweise aus, die eine solide und langlebige Bauqualität gewährleistet. Die Kombination aus energieeffizienten Materialien und modernen Bautechniken sorgt für eine optimale Wärme- und Schalldämmung der Gebäude.

In diesem familienfreundlichen neuen Wohnquartier mit einer vernetzten Fahrradwegeführung ist darüber hinaus eine Kinderbetreuungseinrichtung mit über 100 Plätzen seitens der Stadt Gernsheim in Bau.

Der Name „Schöffergärten“ trägt nicht nur der Lage des Areals, sondern auch der Konzeption durch den Bauherren Rechnung. Gernsheim hat seit 2003 die amtliche Bezeichnung „Schöfferstadt“ nach dem berühmten Verleger- und Buchdrucker Peter Schöffer. Ein verkehrsberuhigtes Umfeld mit idyllischen Wiesen und Feldern im Osten als auch im Süden des Grundstücks legen die Assoziation mit weitläufigen Gärten, die das Wohnen besonders attraktiv machen, nahe.

Als Stadt überzeugt das 11.000 Einwohner große Gernsheim mit allem, was für ein exzellentes Wohnumfeld wichtig ist: Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, Einkaufs-möglichkeiten, soziale Infrastruktur und attraktive Freizeitangebote. 18 km südlich von Darmstadt gelegen und auch nur 1 Autostunde von Städten wie Mainz, Mannheim, Worms und Frankfurt entfernt, liegt die Schöfferstadt strategisch günstig.

Quelle & Bilder: Wilma Wohnen Süd RM GmbH