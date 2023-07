Auseinandersetzung mündet in Schläge und Tritte – Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Teilen

Am frühen Montagmorgen (03.07.23) gerieten drei Männer aus noch nicht bekannten Gründen im Herrngarten in Streit. Was zunächst mit einer verbalen Auseinandersetzung gegen 6 Uhr begonnen haben soll, setzte sich rasch in körperlichen Attacken gegenüber einem 38 Jahre alten Mann fort, der infolge der Schläge und Tritte am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Beide noch unbekannten Täter flüchteten. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass es sich um zwei 25 bis 30 Jahre alte und circa 1,75 bis 1,80 Meter große Männer gehandelt haben soll. Einer der beiden war von schlanker Statur und mit einem lila-schwarz gestreiften T-Shirt über einer dunklen Hose und hellen Schuhen bekleidet. Sein Komplize wurde als „kräftig“ beschrieben und trug zum Zeitpunkt der Tat eine blaue Jeanshose, ein graues T-Shirt sowie ein blaues, langärmeliges Oberteil. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen