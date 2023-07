Gartenarbeit verbindet – Pflanzaktion von Vonovia in Darmstadt

Teilen

Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat im Rahmen einer gemeinsamen Pflanzaktion mit Mieterinnen und Mietern die Außenanlagen in den Darmstädter Wohnquartieren verschönert. Eines der Ziele war die Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls innerhalb der Hausgemeinschaften, aber auch der persönliche Kontakt zwischen dem Vonovia Team und den Mieterinnen und Mietern.

Am 30. Juni 2023 war es endlich soweit: Bei angenehmen Temperaturen hielt frisches Staudengrün Einzug in die Quartiere von Vonovia. Zuvor konnten die Mieter ihr grundsätzliches Interesse bekunden und über das Pflanzsortiment abstimmen. Dafür standen drei unterschiedliche Pflanzmischungen zur Auswahl: ein bienenfreundliches Staudenbeet, ein Beet in sommerlichen Farben und ein Beet mit Gräsern, das auch im Winter gut zur Geltung kommt. Die Auswahl der Pflanzen erfolgte unter Beachtung von Klimaaspekten sowie dem Wert für bestäubende Insekten.

Am Pflanztag waren dann sowohl die Mieterinnen und Mieter als auch die Objektbetreuer und das Team Wohnumfeld von Vonovia gefragt: Insgesamt 49 Pflanzmischungen wollten in die Erde gebracht und für einen guten Start in den Sommer gewässert werden. In der Folge übernehmen einzelne Bewohnerinnen und Bewohner die Patenschaft, um die Stauden gut durch die heiße Jahreszeit zu bringen. Grundsätzlich können sich die Mieterinnen und Mieter dann mehrere Jahre über die pflegeleichte Bepflanzung freuen.

„Wir haben uns sehr über die rege Teilnahme in den Darmstädter Quartieren gefreut,“ erklärt Robert Wagner, Regionalleiter Rhein- Main Süd von Vonovia.

Insgesamt hat Vonovia in Darmstadt rund 1.500 Wohnungen.

Quelle & Bild: Vonovia