White Nights-Konzerte im Juli 2023 in Darmstadt

Eine kleine Tradition setzt sich fort: Zum inzwischen vierten Mal in Folge betritt das Rockpop-Duo „White Nights“ am Freitag, den 7. Juli 2023 die Freiluftbühne vor dem Theater im Pädagog (TIP) in Darmstadt. Mit Rücksicht auf die Nachbarschaft beginnt dieses Konzert im Sommergarten des Alten Pädagog (Pädagogstraße 5, Darmstadt) bereits um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei! Getränkeausschank und Snack-Station sind geöffnet. Weiterführende Infos dazu finden sich auf der Website des TIP (www.paedagogtheater.de).

Wenige Tage später tritt „White Nights“ im Rahmen des → Internationalen Tennisturniers auf der Festwiese des TCB 2000 (Hinter der Radrennbahn 1, Darmstadt) auf. Das mit 25.000 Dollar dotierte Damenturnier ist Teil der DTP-Premium-Tour und findet bereits zu 47. Mal statt. In der Woche vom 17. bis 23. Juli 2023 kämpfen hier Spielerinnen aus 20 Nationen um Weltranglistenpunkte. Als musikalisches Highlight für den Abend des 22. Juli hat das Turnier-Management das Darmstädter Rockpop-Duos engagiert. Der Eintritt zum Konzert ist frei; es beginnt um etwa 19:30 Uhr.

Ob am TIP oder beim TCB – in beiden Fällen erwartet die Konzertbesucher ein facettenreiches und stimmungsvolles Konzert, bei dem Micha Stöcker (Gesang, Akustik-Gitarre) und Micha Lang (E-Gitarre, Backing Vocals) ihr Repertoire aus aktuellen Eigenkompositionen, Stücken aus ihrer Zeit mit der Kultband Crazy `bout Kinski sowie Coversongs aus den 1980er- und 1990er-Charts präsentieren. Wer „White Nights“ noch nicht kennt, dem sei ein Besuch des → YouTube-Kanals des Duos empfohlen.

Quelle & Bild: Redaktionsbüro Stöcker