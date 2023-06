Alsbach-Hähnlein / Sandwiese: 39-Jähriger an Haltestelle attackiert und bestohlen? – Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls

Teilen

Zwei noch unbekannte Täter sollen am Sonntagmorgen (25.06.23), zusammen mit einer weiblichen Komplizin, in Alsbach-Hähnlein einen 39 Jahre alten Mann mit Wohnsitz in Bickenbach, körperlich attackiert und sein Handy entwendet haben. Die Darmstädter Kripo (K10) ermittelt in diesem Zusammenhang und sucht Augenzeugen des Vorfalls und Hinweisgeber zu den Tätern.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich die Tat gegen 6.20 Uhr an der Haltestelle Hinkelstein ereignet haben, bei der die drei Personen an den 39-Jährigen herantraten, ihn gewaltsam festhielten und sein Handy aus der Tasche zogen. Danach trat das Trio die Flucht an. Die Kriminelle wurde als etwa 14 bis 20 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Sie war mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Jeanshose bekleidet und hatte ihre Haare zum Zopf gebunden. Ihre beiden Begleiter wurden auf ein Alter zwischen 20 und 25 Jahre geschätzt. Einer der beiden war von schlanker Statur, hatte kurze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt über einer schwarzen Hose. Der Dritte soll von kräftiger Statur und ebenfalls schwarz gekleidet gewesen sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10, unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

