Mit Schere gedroht und Geld gefordert – Täter erbeutet Tageseinnahmen – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Nach dem Raubüberfall eines Bekleidungsgeschäfts in der Elisabethenstraße am Freitagabend (23.06.23), hat das Kommissariat 10 in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen betrat der noch unbekannte Täter kurz vor Ladenschluss, gegen 10 Uhr, den Verkaufsraum. Im Kassenbereich soll er sich eine Schere geschnappt und damit drohend die Tageseinnahmen eingefordert haben. Mit dem erbeuteten Geld flüchtete er zu Fuß.

Er wurde als etwa 1,75 Meter groß und auffallend sonnengebräunt beschrieben. Seine Haare waren kurz und dunkelbraun. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine weiße Weste und ein dunkles Langarmoberteil. Weitere Details zu seiner Person liegen den Ermittlern derzeit nicht vor. Eine sofort nach ihrer Alarmierung eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Kripobeamten alles Sachdienliche entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen