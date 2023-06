Erholungsfahrt nach Bad Bocklet für in Darmstadt lebende ältere Menschen

Teilen

Auch in diesem Jahr organisiert die Servicestelle Soziales und Beratung der Wissenschaftsstadt Darmstadt einen Erholungsaufenthalt für in Darmstadt lebende ältere Menschen. Die Erholung für Personen mit körperlicher Beeinträchtigung (bis Pflegegrad 2) ist vom 9. bis 16. Oktober 2023 im Kurhaus der Caritas in Bad Bocklet. Die Gruppe wird von Ehrenamtlichen begleitet.

Für Menschen mit Demenz, immobile Personen oder Personen, die Einzelbetreuung benötigen, ist die Teilnahme leider nicht möglich.

Der für die Reise zu zahlende Eigenanteil ist abhängig vom Einkommen und den Wohnkosten. Für Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld oder Grundsicherung im Alter ist die Reise kostenfrei. Die Anmeldung ist nur mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung vom 26. Juni bis 7. Juli 2023 möglich und erfolgt über das Amt für Soziales und Prävention, Servicestelle Soziales und Beratung, Irina Höllwarth, Telefon 06151 / 13-3854 oder Nadja Wolf, Telefon 06151 / 13-2053.

Bild: Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt