Buntes Programm für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien: Wissenschaftsstadt Darmstadt legt Broschüre „Aktive Ferien – Da mach ich mit“ neu auf

Das Jugendamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat für Kinder und Jugendliche, die noch keine Pläne für die Sommerferien haben, wieder die Broschüre „Aktive Ferien – Da mach ich mit“ aufgelegt. Dort gibt es zahlreiche Aktionen, die zum Mitmachen einladen aber auch sportliche, technische und kreative Ferienspiele, viel Natur, Zirkus und Tiere. Die Broschüre kann online eingesehen und → heruntergeladen werden.

„Wieder einmal ist es gemeinsam mit vielen Trägerinnen und Trägern und Ehrenamtlichen gelungen, ein abwechslungsreiches und buntes Programm auf die Beine zu stellen. Vielen Dank an dieser Stelle für das Engagement, das es braucht, um Kindern und Jugendlichen ein solch wunderbares Ferienprogramm zu ermöglichen“, betont Bürgermeisterin Barbara Akdeniz. „Ich lade hiermit alle Kinder und Jugendlichen herzlich ein, bei diesen spannenden Angeboten mitzumachen.“

Alle Kinder und Jugendliche – unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern – können am Darmstädter Ferienprogramm teilnehmen. Für alle Ferienangebote gibt es Fördermöglichkeiten über das sogenannte Bildungspaket sowie über den von der Wissenschaftsstadt Darmstadt eingerichteten Sozialfonds.

„Natürlich bieten auch alle Kinder- und Jugendhäuser Aktionen in den Ferien an. Für alle, die sich ganz spontan, jeden Tag aufs Neue entscheiden möchten, ist es doch eine super Gelegenheit, in das Kinder- und Jugendhaus um die Ecke zu kommen“, betont die Jugendamtsleiterin Imke Jung-Kroh.

Die Angebote der Kinder- und Jugendhäuser können direkt bei den einzelnen Häusern erfragt werden oder sind in den Sozialen Medien einsehbar. Je nach Angebot ist auch hier eine Voranmeldung notwendig.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt