14. Forum Strassentheater beim 73. Darmstädter Heinerfest – „Hier verlachen sich die Heinerinnen und Heiner!“

Hinreißende Spaßmacher und Meister der Artistik präsentieren sich bereits zum 14. Mal auf dem Vorplatz des Darmstadtiums. Mit fantastischen Einfällen, raffinierten Tricks und zauberhaften Possen entführen internationale Gaukler, Clowns und Jongleure in die magische Welt der Straßenkünste.

Das Form Strassentheater ist bereits zum festen Bestandteil des Heinerfest geworden und erfreut sich einer großen Beliebtheit beim Darmstädter Publikum. Unter der künstlerischen Leitung von Rainer Bauer entsteht ein ausgewähltes buntes Straßentheaterprogramm für jedermann. Außergewöhnlicher Artistik und schräge Charaktere sind die Markenzeichen. Für gutem Humor und ausgelassener Unterhaltung ist bestens gesorgt. Durchgängig von Freitag bis Sonntag (30.06. bis 2.7.2023) von 19 bis 22 Uhr.

Goma – The Atari Show (Argentinien) – Street-Comedy

Mit seiner unendlich, großen Improvisationslust und dem darstellerischen Können ist er ein Meister der Streetcomedy. Mit viel Einfallsreichtum gelingt es ihm, gewöhnliche Alltagssituationen in originell, witzige Sequenzen zu verwandeln. Goma zeigt hochkarätige, zeitgenössische Jonglierfähigkeiten, körperliche Komödie, nicht synchronisierte Tanzbewegungen und Improvisation auf höchstem Niveau. Ein großer Spaß für die ganze Familie.

Spieltage: Fr. 30.06.23 – So. 02.07.23

Janna Wohlfahrt – Einrad-Artistik

Janna Wohlfahrt ist Weltmeisterin auf dem Einrad. Sie zeigt ihrem Publikum was es bedeutet ein Leben lang auf nur einem Rad zu fahren. Mit ihrer 20 jährigen Artistik-Erfahrung präsentiert sie Weltklasse Tricks auf dem Einrad und tänzerische Manipulation von Hüten. Als großes Finale klettert sie das Hocheinrad hinauf und zeigt atemraubende Tricks in 3 Metern Höhe über den Köpfen des Publikums.

Spieltag: Fr. 30.06.23

Robert Wicke (Hannover) – Beatbox, Jonglage, Comedy

Robert Wicke, wirft mit Keulen, zaubert mit einem Augenzwinkern, versteckt ein Schlagzeug in seinem Mund – und versteht es, sich fast wortlos mit seinem Publikum zu unterhalten. Fast von allein rollen die Pointen auf den Zuschauer:innen zu. Der Hannoveraner Künstler amüsiert alle prächtig. Er war jahrelang als Straßenkünstler in Spanien, der Schweiz, Frankreich, Norwegen, Belgien, Australien und Japan unterwegs. Nach Engagements in GOP-Theatern in ganz Deutschland war er vier Jahre bei Zirkus Roncalli.

Spieltage: Sa. 1. und So. 02.07.23

Quelle & Bild: Rainer Bauer