Hessentag 2023: Rückblick auf das erste Wochenende des Hessentags 2023

Drei Tage nach Veranstaltungsbeginn blickt die Stadt Pfungstadt auf ein ereignisreiches Wochenende und viele positive Eindrücke zurück. Das erste Wochenende des zehntägigen Hessentags erfüllte ganz die Erwartungen des Veranstalters. In etwa 150.000 Besucherinnen und Besucher durfte Pfungstadt an den ersten drei Tagen begrüßen.

„Wir sind mehr als glücklich über das positive Feedback unserer Gäste. Die letzten Tage haben uns gezeigt, dass unsere Bemühungen rund um die Organisation des Hessentags Früchte tragen. Besonderer Dank gilt aber unseren Partnern und Ausstellern, die viel Zeit und Mühe in ihr Veranstaltungsangebot gesteckt haben. So beispielsweise die Phungo Welt oder die „Glückskirche“ in der evangelischen Martinskirche, die sehr liebevoll und mit Auge zum Detail umgesetzt wurden“, reflektiert Bürgermeister Patrick Koch. Nicht nur die Sonderausstellung „Der Natur auf der Spur“ oder der Merck Fit & Fun Park stellen sich als Publikumsmagneten heraus, auch der Treffpunkt Hessen mit den Institutionen des Landes, wo Ministerpräsident Boris Rhein von den Gästen sehr freundlich empfangen wurde. Ein besonderer Moment war außerdem die feierliche Vereidigung von rund 900 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärtern am Tag der Polizei. „Ich möchte bereits jetzt allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihr Engagement danken, ohne das der Hessentag in dieser Form nicht möglich gewesen wäre.“, sagt Bürgermeister Patrick Koch.

Die Stimmung an den mehr als fünfzehn Bühnen war ausgelassen. So auch im Weindorf, dessen Atmosphäre durchweg gelobt wurde. Vor allem aber die Abende in der Sparkassen-Arena und dem Hessentags-Festzelt waren ein voller Erfolg. Dies zeigt sich nicht nur in Hinblick auf die verkauften Tickets, sondern auch auf die Stimmung während der Live Acts.

Auch die ÖPNV-Betreiber sind zufrieden mit der Anzahl an Fahrgästen. Viele Besucherinnen und Besucher griffen auf die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurück, was die Stadt vor allem in Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele der Veranstaltung freut.

Keine Gefahrensituationen

Zu loben ist außerdem die starke Zusammenarbeit der örtlichen und regionalen Sicherheitsbehörden während des Hessentags, die keine größeren Gefahrenherde sicherstellen mussten. „Ein überaus friedlicher und sicher verlaufener Auftakt der Veranstaltung“, lautet das Résumé. Sanitätsdienstliche Hilfeleistungen belaufen sich auf 67 Rettungsdienstliche Einsätze, bei denen es sich vorrangig um Bagatellfälle handelt (Wundversorgung mit Pflaster o.ä.).

Nach dem so gut verlaufenen Start blicken die gesamte Veranstaltungsorganisation und die angebundenen Institutionen und Sicherheitsbehörden zuversichtlich auf eine erfolgreiche Restwoche mit Bülent Ceylan, Nico Santos, Silbermond und Andrea Berg sowie vielen weiteren musikalischen Highlights, interessanten Diskussionen, spannenden Mitmach-Aktionen und inspirierenden Vorstellungen auf den Bühnen des Hessentags 2023.

