Sonderführung und Einführung in die Technik im Skulpturengarten Spanischer Turm

Der Junianfang steht ganz im Zeichen von Bildhauerei und Fotografie. Am Dienstag, 6. Juni 2023, um 17:00 Uhr lädt der Skulpturengarten Spanischer Turm zu einer Sonderführung durch den öffentlichen Raum und am Freitag, 9. Juni 2023, um 18:00 Uhr demonstriert Carsten Costard die von ihm verwendete Blitzlichttechnologie.

In der Ausstellung »Carsten Costard PAINTED BY LIGHT« werden insgesamt 23 Fotografien des in Mainz geborenen Fotografen und Wahl-Darmstädters Carsten Costard gezeigt, die er während der Corona-Pandemie von Skulpturen aus dem öffentlichen Stadtraum Darmstadt aufgenommen hat und so seinem Wunsch nachgegangen ist, Kunst trotz geschlossener Museen und Austellungshäuser zu begegnen.

Am Dienstag, 6. Juni 2023, lädt der Skulpturengarten Spanischer Turm um 17:00 Uhr zu einer Sonderführung ein. Torsten Bruns, Kurator der Ausstellung, führt zunächst kurz durch die Ausstellung, ehe im Anschluss ausgewählte Skulpturen im öffentlichen Raum betrachtet werden. Start ist auf dem → Ausstellungsgelände am Spanischen Turm, Zielpunkt das Schloss in der Stadtmitte.

Wie genau die Skulpturen aufgenommen wurden, darum geht es am Freitag, 9. Juni 2023, um 18:00 Uhr. Auf dem Ausstellungsgelände demonstriert Carsten Costard die Blitzlichttechnologie, mit der er die Skulpturen im öffentlichen fotografiert hat. Dabei wird exemplarisch auch am Spanischen Turm fotografiert. Mithilfe seiner innovativen Vorgehensweise schafft es Carsten Costard insbesondere die Materialbeschaffenheit und Formgebung der Skulpturen hervorzuheben. Die Einführung in die Technik steht unter dem Motto »PAINTING BY LIGHT«, mit Licht malen.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird für beide Veranstaltungen um eine Voranmeldung unter info@skulpturengarten-spanischer-turm.de gebeten.