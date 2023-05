Dieburg: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich – Fahrradfahrerin schwer verletzt

Teilen

Am Dienstag (30.05.23) kam es gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung Spitalstraße / Minnefeld in Dieburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin.

Nach bisherigen Erkenntnisstand befuhr ein 56-Jähriger aus Dieburg mit seinem Renault die Straße „Minnefeld“ aus Richtung des Kreisverkehrs. An der Kreuzung zur Spitalstraße überquerte eine 84-Jährige aus Dieburg mit ihrem Damenrad die Straße und beabsichtige nach links in die Straße „Minnefeld“ einzubiegen.

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fahrradfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde diese schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 4000EUR.

Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, ein Sachverständiger hinzugezogen.

Während der Unfallaufnahme war die Straße „Minnefeld“ für die Dauer von drei Stunden voll gesperrt.

Am Einsatzort waren neben zwei Streifen der Polizei, Kräfte des Rettungsdienstes, sowie ein Abschleppunternehmen eingesetzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen