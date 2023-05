Hochschulrankings von Wirtschaftswoche und Zeit: h_da unter bundesweit besten Hochschulen

Teilen

Die Hochschule Darmstadt (h_da) genießt unter Personalchefs und Studierenden weiterhin einen guten Ruf. Im Hochschulranking der Wirtschaftswoche, für das Personalprofis in Unternehmen befragt werden, erreicht die h_da in den Kategorien Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen Platzierungen in den Top 10. Auch im CHE Hochschulranking der Zeit ist die h_da mit mehreren Studiengängen im nationalen Spitzenfeld vertreten. Für dieses Ranking werden insbesondere Studierende befragt.

Welche Absolventinnen und Absolventen sind bei deutschen Unternehmen besonders gefragt? Darüber geben Personalprofis Auskunft im Hochschulranking der Zeitschrift Wirtschaftswoche, das kürzlich erschienen ist. Die Hochschule Darmstadt erreicht unter den HAWs (Hochschulen für Angewandte Wissenschaften) vordere Ränge in den Bereichen Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen. In den nach Fachgebieten sortierten Top 10-Rankings belegen Absolventinnen und Absolventen aus dem Maschinenbau Rang 5 und aus dem Wirtschaftsingenieurwesen Rang 9.

Der Personaldienstleister Universum Global hat für das aktuelle Hochschulranking der Wirtschaftswoche bundesweit 500 Personalprofis aus Unternehmen mit zehn bis hin zu tausenden Beschäftigten befragt. Aus mehr als 200 HAWs/Fachhochschulen in Deutschland konnten sie diejenigen benennen, deren Absolventen und Absolventinnen ihre Erwartungen besonders gut erfüllen.

Im Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), jüngst erschienen im Zeit Studienführer, sind ebenfalls mehrere Studiengänge der Hochschule Darmstadt in der bundesweiten Spitzengruppe. Das Ranking basiert auf Studierendenurteilen. Bewertet wurden in diesem Jahr Studiengänge aus den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften sowie aus der Sozialen Arbeit.

In der bundesweiten Spitzengruppe sind Studiengänge dann, wenn sie von Studierenden auf einer Skala mit mindestens 4 von 5 Sternen bewertet werden. Für den Studiengang Wirtschaftspsychologie an der h_da trifft dies zu in den Kategorien Studienorganisation, Unterstützung im Studium, Einführung in wissenschaftliches Arbeiten, Praxisorientierte Lehre, Interdisziplinäre Abstimmung und Fachspezifische Ausstattung.

Studierende in den Studiengängen Informationsrecht und Internationales Lizenzrecht bewerten den Kontakt zur Berufspraxis als überdurchschnittlich gut. Im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen erhält die Ausstattung der Praxislabore einen Spitzenwert im Ranking. Das CHE Hochschulranking gilt mit rund 120.000 befragten Studierenden als der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum.

Quelle: Hochschule Darmstadt