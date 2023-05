Rüsselsheim: Nach gefährlicher Körperverletzung – Kripo sucht Zeugen

Teilen

In der Nacht zum Sonntag (14.05.23), gegen 1.00 Uhr, wurde in Rüsselsheim von einer Frau in der Waldstraße ein schwer verletzter, auf der Straße liegender Mann bemerkt. Sie verständigte die Polizei.

Der Bewusstlose wies unter anderem erhebliche Verletzungen im Kopfbereich auf und wurde offenbar zuvor von einem oder mehreren Unbekannten attackiert. Der 36 Jahre alte Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und ist mittlerweile wieder in einem stabilen Zustand.

Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnumer 06142/6960.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen