Kontrolle mit Folgen – Polizei stellt Drogen, Geld und waffenrechtliche Gegenstände sicher – 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach einer Verkehrskontrolle am Dienstag (09.05.23) in Niedernberg sitzt ein 33 -Jähriger nun in Untersuchungshaft. Der Mann steht im Verdacht, Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben.

Gegen 21.20 Uhr hatten bayerischen Beamte von der Polizeiinspektion Obernburg den Autofahrer in Niedernberg gestoppt und kontrolliert. Im Zuge der Überprüfung stellten die Ordnungshüter zwei Schlaggegenstände ,die unter das Waffenrecht fallen, etwa 115 Gramm Marihuana und rund 6000 Euro Bargeld sicher. Weil sich hier der Verdacht erhärtete, dass der Gestoppte mit Drogen handelt, erwirkten die Beamten, zusammen mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung in Darmstadt.

Unterstützt von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei und einem Rauschgiftspürhund durchsuchten Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochmorgen (10.5.) seine Räume. Dabei stießen die Ermittlerinnen und Ermittler auf rund 2000 Gramm Marihuana und stellten unter anderem eine Machete, eine geladene Schreckschusswaffe, Bargeld, fünf neuwertige Pedelecs sowie mehrere neuwertige Fahrradhelme sicher. Die Herkunft der Gegenstände, bei denen weitere strafrechtliche Zusammenhänge nicht ausgeschlossen werden können, sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Noch am Mittwoch erfolgte die Vorführung des Festgenommenen vor einem Haftrichter des Amtsgerichts Aschaffenburg. Dieser schickte den Mann aus Darmstadt in eine Justizvollzugsanstalt.

