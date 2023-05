Südhessischer Lottotipp ist knapp sieben Millionen Euro wert – Unbekannter Gewinner muss sich melden

Teilen

Ein Millionengewinn in Höhe von exakt 6.823.985,40 Euro wurde bei der Ziehung am Mittwoch (10.05.23) der Lottozahlen in Südhessen erzielt. Wer diese Summe für sich beanspruchen kann, ist jedoch offen, der Gewinner oder die Gewinnerin hatte anonym, also ohne Einsatz der Kundenkarte, getippt. Sechs Richtige, nämlich 10, 14, 23, 25, 44 und 49, sowie außerdem die passende Superzahl 8 befinden sich auf der nun knapp sieben Millionen Euro schweren Spielquittung des unbekannten Tippers, der den Volltreffer in einer LOTTO-Verkaufsstelle im Kreis Bergstraße abgegeben und dabei einen Mehrwochenschein gespielt hatte.

LOTTO Hessen muss nun darauf warten, dass die Spielquittung eingelöst wird, um den Millionengewinn überweisen zu können. „Bitte melden Sie sich jederzeit bei uns in der Zentrale in Wiesbaden, am besten so schnell wie möglich, und passen Sie bis dahin ganz besonders gut auf Ihre nun fast sieben Millionen schwere Spielquittung auf, es ist nun ein sehr wertvolles Stück Papier“, bittet der Geschäftsführer der LOTTO Hessen GmbH, Martin Blach.

Die höchste Gewinnklasse bei LOTTO 6aus49 wurde bei der Ziehung am Mittwoch (10.05.23) nicht nur im Kreis Bergstraße getroffen, sondern darüber hinaus auch von einem saarländischen Tipper. Beide teilen sich den mit fast 14 Millionen Euro gefüllten Gewinntopf, so dass auch der Saarländer ebenfalls 6.823.985,40 Euro kassiert.

Der südhessische Treffer ist bereits der sechste Millionengewinn in Hessen im laufenden Jahr, davor hatte am 25. Februar 2023 ein Mann aus Wiesbaden für seine sechs Richtigen 1.244.148,60 Euro gewonnen.

Der Kreis Bergstraße war zuletzt am 30. August 2022 mit einem Millionengewinn vertreten: 20.059.640,50 Euro konnte LOTTO Hessen einem Mann für einen dortigen Gewinn bei der europäisch gespielten Lotterie Eurojackpot überweisen. Darüber hinaus ging im vergangenen Jahr noch ein zweiter Millionentreffer an die Bergstraße – ein Einsatz von 3,90 Euro machte einen Internettipper am 9. Juli 2022 zum 4-fachen Lottomillionär bei der Zusatzlotterie Spiel 77.

Quelle: LOTTO Hessen GmbH