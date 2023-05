Beschilderung für Tempo-30-Regelung in der Nieder-Ramstädter Straße beginnt

Teilen

Von Montag, 15. Mai, bis voraussichtlich Sonntag, 21. Mai 2023, wird in der Nieder-Ramstädter Straße zwischen Karl- und Mathildenstraße die Beschilderung für die Tempo-30-Regelung aufgestellt. In diesem Abschnitt verursacht das hohe Verkehrsaufkommen eine große Lärmbelastung für über 600 Anwohnerinnen und Anwohner; an zahlreichen Wohngebäuden sind ganztägig sogenannte Fassaden- bzw. Geräuschpegel von über 70 dB(A) in der Lärmkartierung ersichtlich. Auf Basis der berechneten Grenzwertüberschreitungen und dem daraus resultierenden Handlungsbedarf hatte die Wissenschaftsstadt Darmstadt bei der zuständigen oberen Straßenverkehrsbehörde im Regierungspräsidium Darmstadt (RP) die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung beantragt. Diesem Antrag hat das RP stattgegeben.

Umwelt- und Verkehrsdezernent Michael Kolmer begrüßt die Entscheidung des RP: „Diese Maßnahme trägt zum Lärm- und damit zum Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger bei. Zudem verbessert diese Regelung das Miteinander von Rad- und Autoverkehr und somit die Verkehrssicherheit.“

Mit der Beantragung der Tempo-30-Regelung in der Nieder-Ramstädter Straße wurde eine Maßnahme aus der Hessischen Lärmaktionsplanung für Straßenlärm umgesetzt, bei der durch das RP unter Mitwirkung der Öffentlichkeit und der Kommunen Vorschläge für Maßnahmen zur Lärmminderung entwickelt werden. Diese Maßnahmen wurden und werden fortlaufend von den städtischen Fachbehörden geprüft und, wie beispielsweise in der Kasinostraße und im Rhönring, wenn möglich umgesetzt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt