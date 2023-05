Internationaler Aktionstag „Tag der Pflegenden“

Teilen

Der internationale Aktionstag „Tag der Pflegenden“ (auch „Tag der Krankenpflege“, „International Nurses Day“) findet am 12. Mai 2023 statt. Er wird in Deutschland seit 1967 am Geburtstag von Florence Nightingale veranstaltet.

Florence Nightingale gilt als Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege. Sie vertrat die Meinung, dass neben dem medizinischen Wissen es auch ein pflegerisches Wissen geben sollte. Da sie nachts auf ihren Kontrollgängen die Patienten mit einer Lampe in der Hand besuchte, ging Nightingale als »Lady with the Lamp« in die Geschichte ein.

Florence Nightingale gründete mit der „Nightingale School of Nursing am St Thomas’ Hospital“ in London die erste nicht nichtkirchliche Pflegeschule.

In den Archiven der Alice-Schwesternschaft vom Roten Kreuz befindet sich ein Schreiben Florence Nightingales an Prinzessin Alice anlässlich der Gründung des Alice-Frauenvereins. Darin lobt sie die Arbeit der Prinzessin:

»Eure Königliche Hoheit ist so erfahren in allen Künsten der Krankenpflege und versteht sich so gut auf die Gründung und Förderung einer Einrichtung, dass meine aufrichtigste Ehrerbietung darin bestehen wird, so zu ihr zu sprechen, als sei sie vom Fach – in der Gewissheit, dass sie mich besser verstehen wird als die meisten, die ihr Leben darin zugebracht haben.

Die theoretische Ausbildung in dem durch Eure Königliche Hoheit geschaffenen Institut in Darmstadt ist so, dass nach meinem besten Glauben in dieser Hinsicht an der St. Thomas-Krankenpflegeschule wenig oder nichts hinzuzulernen ist.« Aus: Brief von Florence Nightingale an Prinzessin Alice, 27. März 1872

#pflegeistimmer – unter diesem Hashtag finden sich ab 12. Mai Bilder und Statements zahlreicher Rotkreuz-Pflegefachkräfte, die ihren Aufgaben nachgehen.

Quelle: Stiftung Alice-Hospital