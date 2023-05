Raunheim: Küchenbrand ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Teilen

Ein Feuer in der Küche eines Einfamilienhauses in Raunheim sorgte am Freitagabend (05.05.23) für den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Um kurz vor 20:00 Uhr ging die Brandmeldung bei der Zentralen Leitstelle in Groß-Gerau ein. Nach Angaben der 82-jährigen Bewohnerin des Hauses sei während des Kochens die Dunstabzugshaube aus unbekanntem Grund in Brand geraten. Die Flammen hatten in der Folge auf die Küchenmöbel übergegriffen.

Die Bewohnerin wurde dabei leicht verletzt, konnte aber nach Behandlung durch die eingesetzten Rettungskräfte noch vor Ort entlassen werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen.

Das Haus ist vorübergehend nicht bewohnbar. Die 82-Jährige kann bei Verwandten schlafen. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden im hohen, fünfstelligen Bereich entstanden. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen