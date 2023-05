Gleisarbeiten am Willy-Brandt-Platz: Umleitungen für Busse und Bahnen

Teilen

Zur Instandhaltung ihrer Infrastruktur führt die HEAG mobilo von Montag, 8. Mai, bis einschließlich Donnerstag, 11. Mai 2023, Gleisarbeiten am Willy-Brandt-Platz in Darmstadt durch. Der Busse und Bahnen werden in diesem Zeitraum umgeleitet, ebenso der Autoverkehr.

Die Änderungen im Überblick:

Die Straßenbahnlinie 3 verkehrt an diesen Tagen über die Rheinstraße, die Haltestellen „Kirschenallee“ bis „Willy-Brandt-Platz“ entfallen. Ersatzweise werden die Haltestellen „Berliner Allee“ und „Rhein-/Neckarstraße“ angefahren.

Die Ersatzbuslinie 5E fährt in Richtung Kranichstein am Luisenplatz an Platz 1 vor dem Luisencenter ab.

Auf der Ersatzbuslinie 8E entfällt die Haltestelle „Willy-Brandt-Platz“ Richtung Luisenplatz, ersatzweise wird die Haltestelle „Klinikum“ angefahren. Richtung Arheilgen wird eine Ersatzhaltestelle „Willy-Brandt-Platz“ am Rand der Frankfurter Straße eingerichtet.

Auf den Buslinien K und L entfällt die Haltestelle „Willy-Brandt-Platz“ in beide Richtungen. Die Linie L hält in Richtung Pankratiusstraße ersatzweise in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf Höhe der Hausnummer 1. In Richtung Alfred-Messel-Weg bzw TU-Lichtwiese halten die Linien K und L am Luisenplatz an Platz 1.

Auf den Regionalbuslinien WE1, WE2 und n71 entfällt die Haltestelle „Willy-Brandt-Platz“ nur in Richtung Schloss, ersatzweise halten die Busse an der Haltestelle „Klinikum“. Am Luisenplatz halten die Busse Richtung Schloss an Platz 1. Richtung Weiterstadt ist die Haltestelle „Willy-Brandt-Platz“ an den Rand der Frankfurter Straße verlegt.

Auf den Regionalbuslinien MO1, RH, 671 und 672 entfällt die Haltestelle „Willy-Brandt-Platz“ in beide Richtungen, ersatzweise halten die Busse an der Haltestelle Klinikum. Richtung Ostbahnhof fahren die Busse am Luisenplatz an Platz 1 ab.

Umleitungen für Autoverkehr

Autofahrer*innen, die von der Bismarckstraße in die Frankfurter Straße abbiegen wollen, werden über die Gleise im Haltestellenbereich umgeleitet.

Weitere Informationen

Die Bauarbeiten finden im Schichtbetrieb rund um die Uhr statt. Für den möglichen Baulärm bittet die HEAG mobilo die Anwohner*innen um Verständnis.

Die aktualisierten Fahrpläne stehen in Kürze auf heagmobilo.de/fahrplaene zum Download zur Verfügung. Aktuelle Fahrplaninfos bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo. Vor und zu Beginn der Baumaßname ist zudem Infopersonal des Verkehrsunternehmens im Einsatz und unterstützt Fahrgäste bei Fragen. Alle Infos zur Baumaßnahme und den Umleitungen gibt es auch im Internet unter heagmobilo.de/willy.