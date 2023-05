Mehrere Autos beschädigt – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Teilen

In der Zeit zwischen Donnerstag (27.04.) und Samstag (30.04.23) hatten es Kriminelle auf mehrere Autos im Darmstädter Stadtgebiet abgesehen und einzelne Fensterscheiben der Autos eingeschlagen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Bei den vier Fahrzeugen handelt es sich um Fabrikate unterschiedlicher Hersteller, die in der Rüdesheimer Straße, im Weidenweg, in der Hügelstraße und in der Dieburger Straße parkten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen