e-netz erneuert Wasserleitung in Stockstadt

Die e-netz Südhessen saniert in Stockstadt in der Schillerstraße im Abschnitt zwischen den Hausnummern 38 bis 52 eine Wasserleitung, um die Versorgungssicherheit weiterhin auf hohem Niveau sicherzustellen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 15. Mai 2023, und dauern voraussichtlich vier Wochen.

Während der Bauarbeiten muss die Wasserversorgung zeitweise unterbrochen werden. Die Anwohner werden rechtzeitig per Handzettel informiert. Es kann im Zuge der Arbeiten zu zusätzlichem Lärm kommen. Es werden Halteverbote ausgewiesen. Tagsüber wird zudem der Verkehr umgeleitet.

Über Versorgungsstörungen und Behinderungen durch Baustellen informiert die e-netz Südhessen über die → App e-netz Ticker und auf www.e-netz-suedhessen.de.

Quelle: ENTEGA AG