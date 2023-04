Gleiserneuerung in der Frankfurter Straße abgeschlossen – Bau von Fahrbahn, Geh- und Radwegen beginnt

Teilen

Die HEAG mobilo schließt in Darmstadt die Erneuerung der Gleise in der Frankfurter Straße ab. Auf insgesamt 300 Metern wurden in zwei Phasen Gleise ausgetauscht, die bereits aus den 1960er Jahren stammen. Von Samstag (29.04.23) an beginnt die Wissenschaftsstadt Darmstadt nun, die Fahrbahn für den Autoverkehr sowie die Geh- und Radwege zu bauen. Die Arbeiten dauern bis November an, die Straßenbahnen verkehren jedoch bereits ab dem 4. September wieder. Die Grunderneuerung der Frankfurter Straße ist ein gemeinschaftliches Projekt der Wissenschaftsstadt Darmstadt, der e-netz Südhessen und der HEAG mobilo.

Neuordnung des Straßenraums

Klar ist schon jetzt: Das Aussehen der Frankfurter Straße wird sich verändern. Nach dem Ende der Sanierung verfügt die Frankfurter Straße in beide Richtungen über abgesetzte Fahrradstreifen. Dazwischen verläuft der Autoverkehr und die Straßenbahnen, die auf neuen Gleisen fahren. „Es ist das Anliegen der Wissenschaftsstadt Darmstadt, mit Blick auf gut funktionierende Verkehre für die Menschen in Stadt und Region notwendige Straßensanierungen so anzulegen, dass vom ÖPNV, über den Autoverkehr und die Radfahrmöglichkeiten bis zu guten Gehwegen alle Bedürfnisse möglichst gut abgebildet werden und wir auch den wichtigen Beitrag der Mobilität zum Klimaschutz erfüllen können“, erklärt Mobilitätdezernent Michael Kolmer.

Verkehrsführung bleibt vorläufig unverändert

Die Verkehrsführung für den Auto- und Radverkehr bleibt während der Bauarbeiten vorläufig unverändert, auch für Zufußgehende ändert sich nichts. Die Hauseinfahrten in der Frankfurter Straße sind durchgängig nutzbar. Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zu Lärm kommen. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt bittet die Anwohner*innen um Verständnis.

Informationen zum Baugeschehen

Wer Fragen zur Grunderneuerung der Frankfurter Straße hat, zum Beispiel zum Bauablauf oder zu den Auswirkungen der einzelnen Bauarbeiten, kann sich an die Bürgerreferentin der HEAG mobilo Dr. Maya Hatsukano wenden. Diese steht unter frankfurterstrasse@heagmobilo.de für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Auf heagmobilo.de/frankfurter-strasse informieren die Projektpartner zudem regelmäßig über den Baufortschritt. Dort stehen auch die Fahrpläne der Ersatzbusse und aktuelle Informationen für Anwohner*innen zum Download zur Verfügung.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH