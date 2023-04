Groß-Umstadt: Trickdiebin macht Beute – Nach Diebstahl in Goldschmiede Zeugen gesucht

Teilen

Nachdem eine bislang unbekannte Frau in einer Goldschmiede in der Carlo-Mierendorff-Straße am Mittwochnachmittag (26.04.23) Beute machte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat die Unbekannte gegen 16 Uhr das Geschäft. Im weiteren Verlauf gab die Trickdiebin an, einen Ring verkaufen zu wollen. Während der Inhaber des Ladens den Ring prüfte, um dessen Wert zu bestimmen, soll sich die Dame verdächtig verhalten haben. Der Besitzer musste die Dame fortwährend ermahnen, nicht hinter die Ladentheke zu gehen. Nachdem er ihr den Wert des Ringes mitgeteilt hatte, nahm sie diesen wieder mit und entfernte sich aus dem Laden. Im Nachgang stellte der Besitzer fest, dass seine Geldbörse mit persönlichen Ausweisdokumenten fehlte. Insgesamt wird der Schaden auf über 200 Euro geschätzt.

Die Flüchtige soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Ihre Größe wurde auf 1,65 Meter geschätzt. Sie soll schlank gewesen sein und kurze, schwarze Haare gehabt haben. Sie trug eine schwarze, bis zu den Knöcheln reichende, Steppweste und ein helles Oberteil. Ihr Gesicht war zum Teil mit einer OP-Maske verdeckt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder sachdienliche Hinweise zur flüchtigen Frau geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.