Alsbach-Hähnlein: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagvormittag (27.04.23) wurde ein 25 Jahre alter Mann in Alsbach-Hähnlein schwer verletzt. Gegen 11 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall in der Georg-Fröba-Straße informiert. Aus noch nicht geklärter Ursache kam der Mitarbeiter einer Firma bei Elektrikarbeiten mit Starkstrom in Kontakt und hatte sich dabei Verbrennungen zugezogen. Der Verletzte wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Zuge und für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die Georg-Fröba-Straße gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die weitere Klärung der genauen Ursache des Arbeitsunfalls wurde zudem die Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt informiert.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen