Pfungstadt / Frankfurt: Nicht nur betrunken am Steuer – Polizei nimmt 33-Jährigen mit offenem Haftbefehl fest

Einen 33-Jährigen, der offenbar nicht nur betrunken mit seinem Wagen unterwegs war, nahm die Polizei am Montagabend (24.04.23) in der Rügnerstraße in Pfungstadt fest.

Gegen 22 Uhr alarmierte eine Zeugin die Pfungstädter Polizei, weil sie beobachtete, wie sich mehrere Personen in einem roten Wagen in der Odenwaldstraße gestritten haben. Sofort begab sich eine Streife zum Einsatzort. Dort trafen die Beamtinnen und Beamten auf eine Frau mit leichteren Verletzungen, die offenbar zuvor in dem beschriebenen Wagen saß. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte schließlich eine Streife des 1. Polizeireviers in Darmstadt das verdächtige rote Auto in der Rügnerstraße feststellen und den vermeintlichen Fahrer kontrollieren.

Rasch fiel den Ordnungshütern auf, dass der 33 Jahre alte Kontrollierte unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass der Ertappte bereits polizeilich bekannt und mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Doch damit nicht genug. Im Wagen stießen die Beamtinnen und Beamten unter anderem auf Kosmetikartikel. Diese wurden sichergestellt. Ob diese aus einer anderen Straftat stammen, muss noch geprüft werden.

Zusätzlich fielen den aufmerksamen Beamten am Wagen frische Unfallspuren auf, die auf eine Verkehrsunfallflucht hindeuteten. Wie sich herausstellte, wurden am selben Abend in Frankfurt, wenige Stunden zuvor, nach aktuellem Stand zwölf Autos beschädigt.

Wie genau sich die Unfallflucht und die anderen Fälle zugetragen haben und ob noch weitere Personen als Tatverdächtige in Betracht kommen, muss noch ermittelt werden.

Die Polizei nahm den 33 Jahre alten Mann fest und brachte ihn im Anschluss der Maßnahmen, wegen des offenen Haftbefehls, in eine Justizvollzugsanstalt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen