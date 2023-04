Groß-Umstadt: Vandalen am Werk – Wer kann Hinweise geben?

Teilen

Nachdem zwischen Montagabend (24.04.) und Dienstagmorgen (25.04.23) unbekannte Vandalen in Groß-Umstadt unter anderem in der Gebrüder-Grimm-Straße und in der Realschulstraße ihr Unwesen getrieben haben, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Nach aktuellem Kenntnisstand schlugen sie an mindestens fünf Wägen die Scheiben ein. Unter anderem an einem blauen Citroën, der in der Gebrüder-Grimm-Straße abgestellt war. Auch die Schaufensterscheibe von Büroräumen eines Zeitungsverlages in der Realschulstraße schlugen die Vandalen ein. Insgesamt entstanden Schäden, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss noch geprüft werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen