Reinheim: 43-Jähriger entblößt sich am Bahnhof – Weitere Zeugen gesucht

Weil er sich vor mehreren bislang unbekannten Frauen am Reinheimer Bahnhof entblößt haben soll, hat die Polizei am Samstagabend (01.04.23) einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Eine Zeugin alarmierte gegen 20.30 Uhr die Polizei in Ober-Ramstadt und meldete das auffällige Verhalten des Mannes im Bereich des Eingangs. Sofort begab sich eine Streife zum Einsatzort. Die Ordnungshüter nahmen den offenbar betrunkenen Unruhestifter vorläufig fest. Auf der Station angekommen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,35 Promille. Er musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Vor diesem Hintergrund sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) nach Zeugen, insbesondere nach den Frauen, vor denen sich der 43-Jährige laut Mitteilerin entblößt haben soll. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen