Fürth: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person – Rettungshubschrauber im Einsatz

Teilen

Am Sonntag (02.04.23) ereignete sich gegen 13:20 Uhr, auf der B 38 , ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Mörlenbach befuhr mit seinem PKW die B 38, von Lörzenbach kommend in Richtung Fürth. Vermutlich infolge eines medizinischen Notfalles kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Schutzplanke. Im weiteren Verlauf kam er in Höhe des Abzweiges zur K 53 erneut nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der PKW-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und nach Erstversorgung durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Eingesetzt waren die Feuerwehr Fürth mit mehreren Fahrzeugen, ein Notarzt, ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie 2 Streifen der Polizei Heppenheim.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen