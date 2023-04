Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Teilen

In der Nacht auf Sonntag (02.04.23) verletzten sich in Darmstadt fünf zwischen 18 und 24 Jahre alte Fahrzeuginsassen eines Mercedes leicht, nachdem der 24-jährige Fahrer in der Pallaswiesenstraße, Ecke Robert-Schneider-Straße von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Durch den Aufprall wurde der Mercedes stark beschädigt, wie auch der Baum und durch herumfliegende Trümmerteile weitere geparkte Autos. Der entstandene Schaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Die Pallaswiesenstraße musste für circa zwei Stunden gesperrt werden. Warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam ist bisher noch unklar. Die Polizei sucht nun weitere Unfallzeugen und bittet Hinweise dem 1. Polizeirevier in Darmstadt mitzuteilen, Telefon: 06151 / 969 – 41110.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen