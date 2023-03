Reinheim – Heckenbrand ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Teilen

Am späten Mittwochabend (29.03.23), um kurz nach 22:00 Uhr, meldeten mehrere Personen über Notruf bei der Rettungsleitstelle und der Polizei ein Feuer in Reinheim, aus dem Bereich südlich der Bundesstraße 426. Schnell konnte die Brandstelle durch die entsandten Einsatzkräfte lokalisiert werden.

Ausgehend von einer Hecke eines Firmengeländes in der Straße „Außerhalb“ hatte das Feuer zwischenzeitlich auf die im Außenbereich der Firma gelagerte Baumaterialien übergegriffen. Die eingesetzten Feuerwehren aus Reinheim mit den Ortsteilen Ueberau, Georgenhausen und Zeilhard konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen.

Vorsorglich wurde auch ein Rettungswagen bereitgestellt. Verletzt wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt niemand. Es entstand allerdings nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus, da auch an einem benachbarten Grundstück ein Holzpfosten und ein Baumstumpf gekokelt hatten. Sie sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt bzw. Personen im Bereich der Brandstelle beobachtet? Das Kommissariat 10 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen