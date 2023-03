Weiterstadt: Feuerlöscher entleert und Wand beschmutzt

Teilen

Am Bürgerhaus vor dem Medienschiff in Weiterstadt haben mehrere Jugendliche am späten Montagabend (27.03.23)ihr Unwesen getrieben. Gegen 21 Uhr entleerten sie missbräuchlich einen Feuerlöscher und verschmutzten eine Wand der Bücherrei. Danach traten die 15- bis 17-Jährigen die Flucht zu Fuß in Richtung Hallenbad an. Zeugen hatten das Treiben der sechs jungen Männer beobachtet und unmittelbar die Polizei verständigt.

Die alarmierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stoppten die jungen Männer aus Gräfenhausen, Weiterstadt und Groß-Bieberau und leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. sie werden sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen