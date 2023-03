Endspurt in der Frankfurter Straße: Kanalarbeiten abgeschlossen, Gleisarbeiten stehen an – Straßenbahn kehrt am 4. September 2023 zurück

Teilen

Mit Beginn der hessischen Osterferien 2023 biegt in Darmstadt auch die Grunderneuerung der Frankfurter Straße im Bereich zwischen der Landwehr- und der Kahlertstraße in die Zielgerade ein. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wird die Erneuerung des Abwasserkanals, der noch aus den 1890er Jahren stammt, im Laufe dieser Woche abschließen. Ab 29. März erneuert die HEAG mobilo die Gleise auf der Westseite der Straße. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Straßenbahnen mit Beginn des neuen Schuljahres am 4. September 2023 wieder regulär zwischen Luisenplatz und den Stadtteilen Arheilgen und Kranichstein über die Frankfurter Straße fahren.

360 Meter neuer Kanal

Über eine Länge von 360 Metern wurde seit Anfang September vergangenen Jahres der Entwässerungskanal in der Frankfurter Straße erneuert. Um die Auswirkungen für die Anwohner*innen so gering wie möglich zu halten, fanden die Arbeiten abschnittsweise statt. „Der alte Kanal in der Frankfurter Straße war über 130 Jahre alt, ein leistungsfähiges Kanalnetz ist auch angesichts der starken Regenfälle der vergangenen Jahre wichtig für die Menschen in Darmstadt“, erklärt Mobilitätsdezernent Michael Kolmer. Nach Abschluss der Gleisbauarbeiten wird die Wissenschaftsstadt Darmstadt zudem den Straßenraum neu ordnen und einen Radweg in beide Richtungen dort einrichten.

Ende des Ersatzverkehrs absehbar

Nachdem im vergangenen Jahr das stadtauswärtige Gleis auf der Ostseite erneuert wurden, beginnt die HEAG mobilo Ende März damit, die ebenfalls aus den 1960er Jahren stammenden Gleise auf der Westseite auszutauschen. „Eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur ist die Basis für einen leistungsstarken ÖPNV in Darmstadt“, unterstreicht HEAG mobilo Geschäftsführerin Ann-Kristina Natus. Ab 4. September rollen dann auch endlich wieder Straßenbahnen über die neuen Gleise. „Wir danken den Anwohner*innen in der Frankfurter Straße schon jetzt für die bislang aufgebrachte Geduld mit den Bauarbeiten. Das Ende ist absehbar“, erklärt Natus. Während der Bauarbeiten standen und stehen die Projektbeteiligten im engen Austausch mit Anwohner*innen und Eigentümer*innen vor Ort. Zu den Beteiligten zählt auch die e-netz Südhessen, die im vergangenen Jahr parallel Versorgungsleitungen erneuerte. „Die Menschen in Kranichstein und Arheilgen mussten lange auf ihre durchgängige Straßenbahnanbindung in die Innenstadt verzichten“, fügt Kolmer hinzu, „Uns ist bewusst, dass ein Ersatzverkehr über einen solch langen Zeitraum eine Einschränkung darstellt. Ich freue mich umso mehr, dass die Straßenbahn ab September auch wieder in die nördlichen Stadtteile verkehrt“, so Kolmer.

Informationen zum Baugeschehen

Wer Fragen zur Grunderneuerung der Frankfurter Straße hat, zum Beispiel zum Bauablauf oder zu den Auswirkungen der einzelnen Bauarbeiten, kann sich an die Bürgerreferentin der HEAG mobilo Maya Hatsukano wenden. Diese steht unter frankfurterstrasse@heagmobilo.de für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Auf heagmobilo.de/frankfurter-strasse informieren die Projektpartner zudem regelmäßig über den Baufortschritt. Dort stehen auch die Fahrpläne der Ersatzbusse und aktuelle Informationen für Anwohner*innen zum Download zur Verfügung.

Quelle & Bilder: HEAG mobilo GmbH