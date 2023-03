Unfall auf der BAB 67 mit überschlagenem Pkw

Teilen

Am Samstagnachmittag (18.03.23) kam es gegen 16 Uhr auf der A 67 in Richtung Frankfurt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hierbei verlor ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Wiesbaden kurz nach der Anschlussstelle Büttelborn auf dem linken Fahrstreifen die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schlingern und prallte mit hoher Wucht gegen ein Familienfahrzeug mit 4 Insassen, bei dem eine 17-jährige Fahranfängerin am Steuer saß.

Durch den heftigen Aufprall überschlug sich das auffahrende Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Endstand. Das Auto der Familie drehte sich um 180 Grad und blieb entgegen der Fahrtrichtung ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen liegen.

Durch den Unfallhergang wurde der Unfallverursacher schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im anderen Auto wurden alle Insassen leicht verletzt und vor Ort versorgt.

Mindestens zwei weitere Fahrzeuge in der Gegenrichtung der BAB wurden durch umherfliegende Trümmerteile in Mitleidenschaft gezogen. Der vorläufige Gesamtschaden beträgt nach ersten Einschätzungen der Polizei ca. 70.000 EUR.

Die Autobahn musste zunächst für die Dauer von 30 Minuten in Richtung Mönchhof voll gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle abgeleitet werden. Eine weiträumige Umleitungsempfehlung war eingerichtet.

Durch weitere, nicht an dem Unfall beteiligte Zeugen wurde bekannt, dass der spätere Unfallverursacher durch seine zügige Fahrweise auf der Autobahn zuvor aufgefallen war.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen