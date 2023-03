Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Teilen

Der Chor „goGospel“ der Evangelischen Kirchengemeinde Traisa lädt für Samstag, 25. März 2023, zu einem Benefizkonzert nach Darmstadt ein. Beginn ist um 18 Uhr in der Evangelischen Pauluskirche, Niebergallweg 20. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden zugunsten von Kindern im Erdbebengebiet schwerpunktmäßig in Syrien gebeten. Das Geld geht an das „Global Care Kinderhilfswerk“. Weitere Informationen zu dieser Organisation unter https://global-care.de.

Der Traisaer Gospelchor unter der Leitung von Finn Krug führt das Abschlusskonzert seines Workshops, das er im Februar in Traisa gegeben hatte, nun in der Pauluskirche noch einmal auf. Zu hören sein wird ein abwechslungsreiches Programm aus typischen Gospels und Popsongs, auch ein deutsches Volkslied ist dabei, wie es in der Ankündigung heißt.

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt