Offener Treff des Familienzentrums Darmstadt in Arheilgen jetzt im Selma-Lagerlöf-Haus

Teilen

Seit Anfang März 2023 findet der Offene Treff Arheilgen für Eltern mit Kindern im Alter von ein bis drei Jahren außerhalb der Schulferien immer mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr in Räumen des Selma-Lagerlöf-Hauses im Wilhelm-Busch-Weg 4 statt. Anfang 2023 musste der Offene Treff vorübergehend in die Hauptstelle des Familienzentrums in der Frankfurter Straße 71 verlegt werden, nachdem der Vertrag für die Räume des Familienzentrums in der Jakob-Jung-Straße 2 zum Jahresende 2022 gekündigt worden war.

„Es freut mich sehr, dass es dem Jugendamt gelungen ist, den Offenen Treff nun in den Räumen des Hortes des Selma-Lagerlöf-Hauses in Arheilgen anzubieten. Damit wird dieses wichtige und niedrigschwellige Vor-Ort-Angebot für Arheilger Familien weiter in Arheilgen angeboten. Die Offenen Treffs laden Familien mit Kindern unterschiedlichen Alters ein, Zeit mit anderen Familien zu verbringen. Sich begegnen und austauschen, miteinander spielen und die gegenseitige Bindung stärken – diese Aspekte machen die Offenen Treffs und Kurse des Familienzentrums aus“, so Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz.

Die von der oben genannten Kündigung ebenfalls betroffene Erziehungsberatung hat zwischenzeitlich Räumlichkeiten in der Julius-Reiber-Straße 39 in der Innenstadt bezogen. Angebote der Familienbildung finden auch in der Hauptstelle (Frankfurter Straße 71) und in den Außenstellen Eberstadt (Oberstraße 13), Kranichstein (Bartningstraße 33) und Wixhausen (Verdistraße 22) statt. Die sogenannten Offenen Babytreffs für Familien mit Kindern unter einem Jahr finden regelmäßig in der Hauptstelle sowie in den Außenstellen Eberstadt und Wixhausen statt.

Begleitet werden die Angebote von Pädagoginnen und Pädagogen, die die Familien anleiten und die bei Bedarf Auskunft über weitere Kurse sowie Beratungs- und Hilfsmöglichkeiten geben können. Das Angebot ist konzipiert für Familien, Bezugspersonen und Kinder.

Interessierte sind eingeladen, den Offenen Treff und die weiteren Angebote des Familienzentrums für sich zu entdecken. Für Fragen und Anregungen steht das Team der Familienbildung unter 06151 13-2509 und familienbildung@darmstadt.de zur Verfügung. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten zu den Angeboten des Familienzentrums im Bereich Familienbildung finden Sie unter www.familienbildung-darmstadt.de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt