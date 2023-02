Feuer auf Abstellplatz ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Teilen

In der Nacht zum Montag (27.02.23) kam es gegen 1.30 Uhr in der Pallaswiesenstraße in Darmstadt zu einem Brand von zwei Wohnwägen, zwei Anhängern sowie einer Holzhütte. Anwohner bemerkten das Feuer auf dem Grundstück eines Schaustellerverbandes und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand daraufhin löschte. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Das Kommissariat 10 in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Sachverhalt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen