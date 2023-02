Heppenheim: Frontal gegen den Linienbus gestoßen – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Am Donnerstag (23.02.2023) ereignete sich gegen 10:50 Uhr auf der B 460 in Höhe der Anschlussstelle Heppenheim ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines blauen VW Golf befuhr die B 460 in Richtung Lorsch. Ein Linienbus bog, von der Autobahn kommend, in Richtung Heppenheim ab. Im Einmündungsbereich stieß der VW Golf frontal gegen den Linienbus. Der Fahrzeugführer des VW Golf sowie seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall beide leicht verletzt. Die Polizei in Heppenheim sucht nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 7060 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen