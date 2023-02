„BürgerSolarBerater leisten wertvollen Beitrag zur Energiewende“ – Zusätzliche Beratungskapazitäten in Bensheim und Umgebung

Teilen

Auf dem eigenen Dach Strom gewinnen und diesen im eigenen Haushalt nutzen – Bergsträßerinnen und Bergsträßer interessieren sich nicht erst seit Beginn des Ukrainekrieges und den damit einhergehenden stark gestiegenen Strompreisen für Fotovoltaikanlagen (kurz PV-Anlagen). Doch die Entwicklungen des letzten Jahres haben das Interesse nochmals angefeuert. Dadurch stoßen öffentliche Beratungsangebote in der Region immer wieder an ihre Kapazitätsgrenzen. Neben den öffentlichen Beratungsangeboten gibt es im Kreis seit einigen Jahren zudem ein niederschwelliges, kostenloses und herstellerunabhängiges bürgerschaftliches Beratungsangebot unter dem Dach des gemeinnützigen Vereins MetropolSolar: die BürgerSolarBeratung.

Der Kreis Bergstraße hat sich dazu entschlossen, den Ausbau dieses Beratungsangebotes durch die Finanzierung von Schulungen im Kreisgebiet zu unterstützen. Diese hat MetropolSolar e.V. im November durchgeführt und es haben daran insgesamt 42 Bergsträßerinnen und Bergsträßer teilgenommen. Dadurch konnten sowohl neue BürgerSolarBerater-Ortsgruppen gegründet als auch bestehende Gruppen erweitert werden.

Im Raum Bensheim-Bürstadt konnten insgesamt 13 Interessierte für diese ehrenamtliche Arbeit neu gewonnen werden. Diese trafen sich vor Kurzem zu einem persönlichen Kennenlernen im Heppenheimer Landratsamt. Dort besprachen sie ihr weiteres Vorgehen und planten, wie sie in Zukunft als BürgerSolarBerater weiterarbeiten wollen. Bei dieser Gelegenheit begrüßte Landrat Christian Engelhardt die „Neuen“ persönlich. „Ich danke Ihnen allen für Ihr großes ehrenamtliches Engagement, mit dem Sie sich als BürgerSolarBeraterinnen und -Berater in unserem Kreis gegen den Klimawandel einsetzen. Ich bin überzeugt davon, dass die BürgerSolarBeratungen ein wichtiger Baustein für das Vorantreiben der Energiewende in unserem Landkreis ist. Sie alle leisten hierzu einen wertvollen Beitrag“, so Engelhardt. Der Landrat ist davon überzeugt, dass es großen Bedarf an Beratungen zum Thema PV-Anlagen gibt, dem mit diesem niederschwelligen und kostenlosen Angebot gut begegnet werden kann. Und das auf hohem qualitativem Niveau.

Die 13 neu ausgebildeten BürgerSolarBerater im Raum Bensheim-Bürstadt kommen aus den Kommunen Biblis, Bürstadt, Bensheim, Groß-Rohrheim, Lautertal und Zwingenberg. Sie befinden sich im Moment noch in der sogenannten „Tandemphase“. Das bedeutet, dass drei Mitglieder bereits erste Beratungen mit einem erfahrenen BürgerSolarBerater mitgemacht haben und sich in die Tools eingearbeitet haben, mit denen die Dachbelegung simuliert und Solarertrags- sowie Wirtschaftlichkeitsprognosen erstellt werden. Im nächsten Schritt, werden die drei neuen BürgerSolarBerater eigene Beratungen durchführen – zunächst mit ihrem Mentor als Joker. Gleichzeitig geben die drei ihr erworbenes Wissen an die anderen Gruppenmitglieder in „internen Tandems“ weiter. So wollen die neuen BürgerSolarBerater in den nächsten Wochen sukzessive zusätzliche Beratungskapazitäten aufbauen.

Bei Interesse an einer Beratung für eine eigene PV-Anlage können sich Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Biblis, Bürstadt, Bensheim, Groß-Rohrheim, Lautertal und Zwingenberg an die BürgerSolarBerater-Gruppe Bensheim wenden. Unter www.bsb-bensheim.de kann man sich vorab informieren und den Beratungswunsch per E-Mail an info@bsb-bensheim.de schicken. Es wird dabei um Geduld gebeten, denn der Andrang ist groß und es handelt sich um ein ehrenamtliches Beratungsangebot, das die BürgerSolarBerater neben ihren beruflichen Aktivitäten und ihrem Privatleben anbieten.

Quelle: Kreis Bergstraße