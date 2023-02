Gernsheim: 53-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Teilen

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen (22.02.23) in Gernsheim wurde ein 53 Jahre alter Mann schwer verletzt. Gegen 10.00 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall auf einer Baustelle in der Breslauer Straße informiert. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Betonplatte aus noch ungeklärter Ursache umgefallen und traf den Arbeiter. Der 53-Jährige, der aus dem Kreis Bergstraße kommt, wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der genauen Ursache des Arbeitsunfalls wurde zudem ein Mitarbeiter der Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt in die Untersuchungen eingebunden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen