Dieburg: Raub auf 18-Jährigen – Polizei nimmt zwei 16-jährige Tatverdächtige vorläufig fest

Nachdem sich am Donnerstagabend (09.02.23) in Dieburg ein Raub auf einen 18-Jährigen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zugetragen hat, hat die Polizei zwei 16 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 18-Jährige gegen 19.30 Uhr dort zu Fuß unterwegs, als plötzlich mehrere Personen auf ihn losgegangen sind. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen mindestens zwei der Gruppe den 18-Jährigen geschlagen und getreten haben. Im Anschluss entwendeten die Angreifer seine Geldbörse, in der sich unter anderem über 100 Euro Bargeld befanden, sowie eine Zigarettenpackung. Daraufhin suchten sie das Weite. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei schließlich zwei 16 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Der 18 Jahre alte Mann wurde nach jetzigem Stand mit mehreren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen dauern derzeit noch an.

In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen