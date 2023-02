Bensheimer verkaufsoffene Sonntage stehen fest

Teilen

Die Bensheimerinnen und Bensheimer können sich schon mal vier wichtige Termine für 2023 vormerken. Gleich zu Beginn des neuen Jahres hat der Magistrat die Termine für die verkaufsoffenen Sonntage der Stadt festgelegt. Danach soll der Bensheimer Einzelhandel anlässlich verschiedener Veranstaltungen seine Einkaufspforten wieder an vier Sonntagen jeweils von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen.

Den Auftakt macht am 7. Mai die Kunstmeile, die im Rahmen des „Bergsträßer Weinfrühling“ zum 15. Mal in der Innenstadt stattfinden wird. Von 12 bis 18 Uhr präsentieren viele regionale und überregionale Künstlerinnen und Künstler dort handgemachte Unikate: Von Malerei und BookArt, über Keramik, Skulpturen und Gute-Laune-Möbeln, bis hin zu Schmuckdesign und witziger Gebrauchskunst wird vieles geboten. Auch die Behindertenhilfe Bergstraße ist mit Live-Malerei und ihren Kunstwerken vertreten. An verschiedenen Stellen in der Fußgängerzone wird zudem Live-Musik aufgespielt und für die Jüngeren Kinderschminken angeboten. Begleitend dazu öffnen die Geschäfte der Innenstadt und bieten damit ein besonderes Einkaufserlebnis. „Bensheim ist eine tolle Einkaufsstadt und unsere Innenstadt bietet so viel mehr als Online-Shops. Damit das so bleibt, lade ich alle Bürgerinnen und Bürger ein, unseren Einzelhandel zu unterstützen“, so Bürgermeisterin Christine Klein.

Unbeschwertes Shopping-Vergnügen bieten in diesem Jahr noch weitere Anlässe: Am 18. Juni öffnen die Innenstadtgeschäfte begleitend im Rahmen des Bürgerfests. Darauf folgt am 9. Juli das Bachgassenfest in Auerbach, das die gesellige Kulisse für den Sonntagseinkauf im Stadtteil bietet. Ein vierter verkaufsoffener Sonntag findet am 10. September dann traditionell während des Winzerfests statt.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden sich auf der → Internetseite des Bensheimer Stadtmarketings.

Quelle: Stadtverwaltung Bensheim