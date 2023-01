Brand in Lagerhalle in Eberstadt: Alle Proben auf Asbest in der Umgebung negativ – Gefahrenlage auch mit Blick auf letzte Löscharbeiten aufgehoben

Teilen

Im Nachgang zum Brand in einer Lagerhalle in Eberstadt und der Möglichkeit eines Asbestaustrags sind nun auch die letzten ausstehenden Ergebnisse der Beprobungen der Umgebung eingegangen: Alle sind negativ. Dies betrifft das Ergebnis für die Eberstädter Waldorfschule, die Proben im Raster um den Brandherd im Bereich der Ausbreitungsfahne sowie die Proben, die in unmittelbarer Nähe der Brandstelle genommen wurden, so dass auch für die Bewohner eines Hauses vor der ehemaligen Papierfabrik keine Gefährdung besteht. Die Einrichtungen wurden bereits über die Ergebnisse der Beprobungen informiert.

Auch die Spielplätze und die Außenflächen der Einrichtungen und Sportvereine können wieder genutzt werden. Die Gefahrenlage mit Blick auf das Thema Rauchentwicklung und die damit korrespondierende Empfehlung zum Schließen der Fenster und Türen wird ebenfalls aufgehoben.

„Damit können wir insgesamt, aber vor allem für alle vier sensiblen Einrichtungen im Gefahrengebiet, nämlich die Gutenbergschule, die Andersenschule, die Waldorfschule und die ASB-Kita Schlesierstraße Entwarnung geben. Das sind sehr gute Nachrichten. Eine Gefährdung durch Rauchentwicklung besteht ebenfalls nicht mehr, so dass die Gefahrenlage rund um den Brand in der Lagerhalle insgesamt aufgehoben werden kann“, erklären Oberbürgermeister Jochen Partsch und Katastrophenschutzdezernent Paul Georg Wandrey.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt