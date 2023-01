Lesebühne im Februar 2023: 25 Jahre Darmstädter Textwerkstatt

Teilen

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, um 19.30 Uhr feiert die Textwerkstatt des Literaturhauses Darmstadt ihr 25-jähriges Jubiläum. Eröffnet wird die Veranstaltung von Oberbürgermeister Jochen Partsch im Vortragssaal des Literaturhauses, Kasinostraße 3, 64293 Darmstadt. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen.

„Die Darmstädter Textwerkstatt wird bereits seit 1998, und damit nun seit 25 Jahren, unter der Leitung des Autors Kurt Drawert durchgeführt. Eingerichtet als Forum der jungen Literatur ist sie offen für alle, die kreativ schreiben, über eine erkennbare literarische Begabung verfügen und sich mit anderen Autorinnen und Autoren austauschen wollen. Die Textwerkstatt ist im Rahmen ihrer Wirkungsgeschichte zu einer anerkannten Instanz der Nachwuchsförderung im gesamten deutschen Sprachraum geworden und ist aus Darmstadt nicht mehr wegzudenken. Mit Sitz im Literaturhaus, hat sie Gespräche und kritische Auseinandersetzungen mit der eigenen literarischen Produktion zur Aufgabe und soll Talente entdecken und fördern. In regelmäßigen Abständen bringt sie Publikationen mit Texten ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer heraus und hat im vergangenen Jahr eine eigene ‚Edition Darmstädter Textwerkstatt‘ im Axel-Dielmann-Verlag Frankfurt etabliert. Außerdem bietet sie auf ihrer Lesebühne den Autorinnen und Autoren ein Forum des öffentlichen Vortrags und Gesprächs. Ihr 25-jähriges Bestehen wie auch ihre zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beweisen, was für eine wichtige Einrichtung die Textwerkstatt für Nachwuchsautorinnen und Nachwuchsautoren ist. Ich freue mich deshalb, dieses Jubiläum mit Ihnen zu feiern und gratuliere zu diesem Erfolg“, so Oberbürgermeister Partsch.

Die Textwerkstatt im „Zentrum für junge Literatur“ in Darmstadt bietet fortlaufende Seminare zum literarischen Schreiben über mindestens ein bis zwei Jahre an, deren Ziel es ist, neben der Aneignung theoretischer Grundkenntnisse zu Prosa, Lyrik und Dramatik vor allem auch die Textentstehung diskursiv zu begleiten. Bewerben kann sich jeder, der schon Erfahrungen im Schreiben gesammelt hat. Der seit 1998 bestehende Textwerkstatt gehören bisher 200 Autorinnen und Autoren aus dem gesamten deutschen Sprachraum an.

„Risse und Welt“ heißt die neue Anthologie der Darmstädter Textwerkstatt. Es lesen Autorinnen und Autoren der Anthologie. Vorher spricht Ulrich Sonnenschein von HR2-Kultur mit Kurt Drawert und Peter Benz (OB a. D. und Vorsitzender des Darmstädter Förderkreises Kultur) über die Entstehungsgeschichte der Textwerkstatt, ihre Methodik und Bedeutung im Kontext der jungen deutschen Literatur.

Die Moderation übernimmt Ulrich Sonnenschein von HR2-Kultur. Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung von Gudrun Lang-Eurisch (Kontrabass) und Matthias Schubert (Klavier). Der Eintritt ist frei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt