Hessentag 2023: Hessentagsbüro eröffnet in Pfungstadt

Teilen

Das Hessentagsbüro dient als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie Interessierte, die Fragen rund um den Hessentag haben oder sich dazu Informationen einholen möchten. Am 16.01.23 eröffnet jenes nun im Alten E-Werk der diesjährigen Hessentagsstadt Pfungstadt.

Zentraler Infopunkt in der Hessentagsstadt

Das Hessentagsbüro wird montags bis freitags, sowie an jedem ersten Samstag im Monat für alle frei zugänglich geöffnet sein. Pfungstädter Bürgerinnen und Bürger, die Fragen zum Hessentag in ihrer Stadt haben, sind zukünftig hier an der richtigen Adresse. Aber auch Interessierte sowie Besucherinnen und Besucher des Hessentages finden hier nicht nur Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vor, sondern erhalten auch Infomaterial rund um das Landesfest. Während der Öffnungszeiten werden sich drei engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Belange aller Besucherinnen und Besucher des Hessentagsbüros kümmern.

Öffnungszeiten ab dem 16.01.23

Montag, Mittwoch und Freitag:

9 bis 12 Uhr

Dienstag und Donnerstag:

15 bis 18 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat:

9 bis 12 Uhr

Anschrift und Kontakt

Hessentagsbüro

Brunnenstraße 9

64319 Pfungstadt

Telefon: +49 (0)6157 988-3000

E-Mail: hessentag [at] pfungstadt [dot] de

Über den Hessentag 2023 in Pfungstadt

Der Hessentag gilt als ältestes und größtes Landesfest Deutschlands und zieht alljährlich hunderttausende Besucherinnen und Besucher aus Hessen und dem gesamten Bundesgebiet an. Im Rahmen des Hessentages finden in der austragenden Stadt attraktive Kulturveranstaltungen aus den Bereichen Musik, Comedy und Show statt. Auch für den 60. Hessentag, der vom 02. bis zum 11. Juni 2023 in Pfungstadt stattfinden wird, ist ein vielfältiges Programm geplant. Pfungstadt richtet nach 1973 bereits zum zweiten Mal einen Hessentag aus.