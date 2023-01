Trebur: Verkehrsunfallflucht mit 10.000 EUR Sachschaden

Teilen

Eine Leichtverletzte und ca. 10.000 Euro lautet die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht mit zwei beteiligten Fahrzeugen, am Dienstag (10.01.23) um 19.13 Uhr auf der L 3012, Gemarkung Trebur-Geinsheim.

Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer befuhr in Trebur-Geinsheim die Hessenauer Straße aus Richtung GG-Wallerstädten kommend in Richtung Hessenaue. Die 30-jährige Geinsheimerin befuhr die Landstraße aus Richtung Trebur in Richtung Geinsheim. An der Kreuzung Treburer Straße / Ecke Hessenauer Straße (Mitsubishi-Kreuzung) kam es zum Unfall.

Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle über L 3012 in Richtung Trebur. Aufgrund von Zeugenaussagen soll es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um ein weißes Fahrzeug handeln, welches im Frontbereich erheblich beschädigt wurde. Die Fahrerin des Nissan wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen