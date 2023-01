Groß-Umstadt: Scheiben an mehreren Autos eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Am Wochenende zwischen Samstag (07.01.) und Sonntag (08.01.23) haben bislang Unbekannte in Groß-Umstadt die Scheiben von mehreren geparkten Autos eingeschlagen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden an mindestens acht Fahrzeugen in der Beunestraße, in der Höchster Straße und in der Curtigasse die Scheiben eingeschlagen. Hierbei entstanden Schäden, die auf mehrere Hundert Euro geschätzt werden. Wieso die bislang unbekannten Vandalen ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben, muss noch ermittelt werden.

In diesem Zusammenhang werden Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen