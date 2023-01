Exhibitionist im Hauseingang – Polizei ermittelt

Teilen

Am frühen Samstagmorgen (07.01.23) hat in Darmstadt ein noch unbekannter Mann, gegen 1 Uhr, im Hauseingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Riedeselstraße eine 48-Jährige belästigt, sein Genital entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Die Darmstädterin informierte die Polizei und der Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Er wurde auf ein Alter zwischen 30 und 35 Jahre sowie eine Körpergröße von circa 1,85 Meter geschätzt. Seine Statur wurde als kräftig beschrieben. Er hatte einen „leichten Backenbart“ und kurze dunkle Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine blaue Jeans, eine dunkle Bomberjacke sowie eine grau melierte „Franzosen-Baskenmütze“.

Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen