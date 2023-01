Abstimmung über Straßen auf dem Monopoly Darmstadt beginnt

Teilen

140 Vorschläge für Straßen auf der Monopoly Edition eingegangen – Voting bis zum 31. Januar 2023 entscheidet über Platzierung auf Spielfeld

Mehr als 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner Darmstadts folgten dem Aufruf der Macher der Monopoly Edition Darmstadt, Vorschläge und Ideen zur Gestaltung des Spiels einzureichen. Seit der ersten Präsentation im November vergangenen Jahres sind 140 Straßen zusammengekommen. Im Rennen um einen Platz auf dem Spielbrett dabei sind Straßen von A wie Adelungstraße bis W wie Wixhäuser Straße.

Außer den Straßen wurden auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Kartentexte vorgeschlagen. Dazu zählen „Klassiker“ wie der Hochzeitsturm, das Hundertwasserhaus oder die Mathildenhöhe und „Geheimtipps“ wie der Herrengarten oder die Orangerie. „Wir sind überwältigt von der Resonanz der Darmstädterinnen und Darmstädter. Egal ob über unsere Website, über Facebook oder per Post: Viele Menschen aus der Wissenschaftsstadt haben mitgemacht und tolle und witzige Ideen entwickelt“, sagt Florian Freitag von der Agentur polar|1, die das Spiel in Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Spieleverlag Winning Moves realisiert.

Abstimmung über Orte beginnt

Jetzt sind die Einwohnerinnen und Einwohner Darmstadts erneut gefragt: Sie können darüber entscheiden, welche der mehr als 140 vorgeschlagenen Straßen es tatsächlich aufs Spielfeld schaffen. Nur für 22 Orte ist Platz. Bis zum 31. Januar 2023 kann auf der Website www.darmstadt-spiel.de abgestimmt werden. Jeder hat genau drei Stimmen und jeder kann täglich einmal abstimmen. „Welche Straßen es dann tatsächlich aufs Spielfeld geschafft haben, wird zur Präsentation des Spiels in einigen Monaten feststehen“, ergänzt Florian Freitag. Gemeinsam mit Partnern aus Darmstadt wird bis dahin an der Gestaltung des Spiels gearbeitet. So sollen unter anderem bekannte Sehenswürdigkeiten und Fotomotive der Stadt auf Spielkarton und Spielbrett abgebildet werden.

Unternehmen und Institutionen sind mit dabei

Besonders erfreulich: Viele Institutionen und Unternehmen, die aus Darmstadt nicht wegzudenken sind, möchten sich an der Monopoly-Edition ihrer Heimatstadt aktiv beteiligen. „Dazu werden aktuell intensive Gespräche geführt, denn schließlich soll alles, was Darmstadt ausmacht, aufs Spielfeld kommen. Und dazu zählen auch bekannte Unternehmen und Institutionen der Stadt“, berichtet Florian Freitag. Interessenten können sich bei den Machern der Monopoly Darmstadt Edition melden.

Quelle & Bild: polar 1 – Agentur für Kommunikation und Design GmbH